Francia amenaza con medidas "unilaterales" si su sector agropecuario peligra por acuerdo UE-Mercosur

La ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, aseguró este viernes que tomarán medidas "unilaterales" si su sector agrícola y ganadero peligra por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, a cuya adopción se opuso Francia sin éxito.

Genevard realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa para responder al malestar de los agricultores, que en los últimos días manifestaron contra la adopción de este acuerdo y contra la gestión de la dermatosis nodular bovina, una enfermedad animal.

Preguntada sobre si la adopción del acuerdo supone un revés para Francia a nivel europeo, Genevard defendió las concesiones realizadas por Bruselas a los agricultores europeos desde la conclusión del acuerdo en Montevideo en diciembre de 2024.

"Francia se ha hecho oír", aseguró la ministra conservadora, quien advirtió: "No dudaremos en tomar unilateralmente una serie de medidas en cuanto consideremos que nuestros sectores están en peligro".

La funcionaria puso como ejemplo la reciente suspensión por un año de la importación a Francia de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, principalmente sudamericanos.

Los países de la UE dieron este viernes su visto bueno al acuerdo con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay por mayoría cualificada durante una reunión de sus embajadores en Bruselas, pese a la oposición de países como Francia, Polonia, Irlanda y Hungría.

Esto permitirá que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda firmar el acuerdo en Paraguay el próximo 17 de enero, según la fecha anunciada por el canciller argentino, Pablo Quirno.

Sin embargo, el Parlamento Europeo también debe dar su visto bueno al tratado comercial. El resultado allí no está nada claro, ya que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) amenazan con recurrir a la justicia para impedir su aplicación.

"No es el final de la historia. Hay un actor clave que va a entrar en juego: el Parlamento Europeo", advirtió la ministra francesa.

La Comisión Europea ha estado negociando desde 1999 este vasto acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que prevé crear la mayor zona de libre de comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.