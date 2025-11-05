Francia.- AMP2.- Heridas diez personas tras un supuesto atropello intencionado en la isla de Oléron, en Francia

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) -

Al menos diez personas han resultado heridas este miércoles tras un supuesto atropello intencionado en la isla de Oléron, situada en la costa atlántica del departamento del Charente Marítimo, un suceso que ha llevado a las autoridades a abrir una investigación en torno al incidente, sin que por ahora haya más detalles.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha indicado que "un conductor de un vehículo ha atropellado a múltiples peatones y ciclistas en Saint-Pierre-d'Oléron y Dolus d'Oléron". "Dos víctimas están en estado grave y hay otros tres heridos", ha manifestado en su cuenta en la red social X. "El sospechoso ha sido detenido por los gendarmes. Hay una investigación abierta", ha dicho, antes de resaltar que se ha desplazado al lugar a petición del primer ministro, Sébastien Lecornu.

Según las informaciones de medios franceses, otras cinco personas han resultado heridas leves y han sido atendidas por los Bomberos. Entre los heridos figura una colaboradora del diputado de Agrupación Nacional Pascal Markowsky, según ha confirmado la diputada Laure Lavalette, quien ha agregado que la mujer, identificada como Emma, ha sido evacuada con "urgencia absoluta" debido a la gravedad de sus heridas.

El alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión francesa BFM TV que el conductor atropelló "de forma deliberada" a "todas las personas a las que pudo encontrar", tras lo que "prendió fuego intencionadamente a su vehículo". Asimismo, ha recalcado que el hombre "es conocido" por la Gendarmería por "problemas de alcoholemia", entre otros.

Por su parte, el fiscal en La Rochelle, Arnaud Laraize, ha manifestado en declaraciones al diario francés 'Le Figaro' que las acciones del sospechoso fueron "voluntarias" y ha especificado que "en el momento de su detención, gritó 'Dios es el más grande'". "Sin embargo, el móvil no ha sido confirmado. Es algo que deberá determinar la investigación", ha manifestado Laraize, quien ha afirmado que la pesquisa ha sido abierta por intento de asesinato, sin que la Fiscalía Antiterrorista esté implicada por ahora en las investigaciones.

En respuesta al suceso, la presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yael Braun-Pivet, ha mostrado su apoyo a "las víctimas de un ataque de una violencia sin precedentes" y ha trasladado su solidaridad a Markowski y su equipo parlamentario. "Gracias a la Policía y a los servicios de emergencia por su rápida respuesta. El sistema judicial debe responder con la claridad y la firmeza necesarias", ha valorado.

El líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, ha subrayado en su cuenta en X que "el autor de esta violencia ciega y deliberada debe hacer frente a una pena ejemplar", antes de desear una rápida recuperación a todos los heridos en el atropello.

Por su parte, el coordinador de LA NACION Insumisa, Manuel Bompard, ha expresado su deseo de recuperación a los 10 heridos. "Traslado mis deseos de recuperación a las personas heridas, así como todo mi apoyo a sus personas cercanas y familiares", ha subrayado.