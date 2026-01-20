Francia apoya suspensión de acuerdo comercial UE-EEUU: ministro de Relaciones Exteriores

20 ene (Reuters) -

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot dijo el martes que su Gobierno

apoya la suspensión de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, en un momento en que se intensifica la disputa sobre el futuro de Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con una nueva oleada de aranceles a algunas naciones europeas hasta que se le permita tomar el control de Groenlandia, para consternación de los líderes europeos.

"La amenaza de aranceles (está) siendo utilizada como chantaje para obtener concesiones injustificables", dijo Barrot en el Parlamento francés, añadiendo que la Comisión Europea tiene "instrumentos muy poderosos" para responder a las amenazas de Trump.

Se espera que el Parlamento Europeo suspenda formalmente el miércoles su trabajo sobre el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos el verano boreal pasado en protesta por las amenazas de Trump, dijeron legisladores de la UE.

El Parlamento tenía previsto votar sobre la eliminación de muchos aranceles de importación de la UE los días 26 y 27 de enero, pero Manfred Weber, jefe del Partido Popular Europeo, el mayor grupo del Parlamento, dijo a última hora del sábado que la aprobación no era posible por ahora.

En una publicación en la red social X, Barrot dijo que Francia quiere seguir trabajando con Estados Unidos en materia de seguridad y paz. "Pero cuando Estados Unidos hace una propuesta inaceptable, (Francia) está preparada para decir no", escribió.

