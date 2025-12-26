Francia: apresaron al agresor del Metro de París, excluida la hipótesis de terrorismo
Le Figaro, ninguna de las tres mujeres apuñaladas presenta heridas graves.
Según informes de medios franceses, se cree que el atacante padece desórdenes mentales.
El hombre huyó inmediatamente después de los ataques y fue detenido en su domicilio en Sarcelles, al norte de la capital francesa. Se cree que las lesiones de las víctimas no ponen en peligro su vida, y sus heridas son superficiales. Una mujer fue apuñalada en la pierna y otra en la espalda.
El sospechoso, descrito como "delgado, de origen africano y vestido con un abrigo caqui", atacó primero a una mujer con un cuchillo en la estación République, luego continuó hacia las estaciones de Arts et Métiers y Opéra.
Posteriormente, huyó por la línea 8 antes de ser arrestado unas horas después, tras ser localizado gracias a las imágenes de videovigilancia y la geolocalización de su teléfono móvil.
(ANSA).