Francia aprueba el presupuesto de 2026 y pone fin a meses de disputas

Por Michel Rose

PARÍS, 2 feb (Reuters) - Francia finalmente aprobó el presupuesto para 2026 el lunes tras el ⁠fracaso de dos ⁠mociones de censura, lo que permitió que se votara la ley y se abra un período de relativa estabilidad para el ⁠débil Gobierno ‌en minoría ​del primer ministro Sebastien Lecornu. Las negociaciones presupuestarias han consumido a la ​clase política francesa durante casi dos años, después de que las elecciones ‌anticipadas de 2024 del presidente Emmanuel ‌Macron terminaron con un Parlamento sin ​mayoría, justo cuando un enorme agujero en las finanzas públicas hacía más urgente el ajuste del cinturón.

Las negociaciones presupuestarias han costado el puesto a dos primeros ministros, han desestabilizado los mercados de deuda y han alarmado a los socios europeos de Francia. Sin embargo, Lecornu, cuya caótica nominación en dos etapas en octubre fue objeto de burlas ⁠en todo el mundo, logró asegurarse el apoyo de los legisladores socialistas mediante concesiones costosas ​pero específicas, lo que le permitió reforzar su prestigio en el proceso. "Es un éxito político y un fracaso económico", dijo el veterano comentarista político Alain Duhamel en la radio RTL. A pesar del déficit presupuestario aún alto del 5% del PIB previsto por Lecornu, los inversores se han animado con ⁠la nueva estabilidad. La prima de riesgo de la deuda pública francesa volvió a ​los niveles de junio de 2024, antes del anuncio de Macron de convocar elecciones anticipadas.

Las dos mociones de censura presentadas por la extrema izquierda y la extrema derecha ‍no obtuvieron la mayoría necesaria después de que los socialistas anunciaron que no las respaldarían, lo que significa que el presupuesto de 2026, con más de un mes de retraso, ya ha sido aprobado. La principal victoria de los socialistas fue la suspensión ​de una impopular reforma de las pensiones, que retrasa el aumento previsto de la edad de jubilación a los 64 años hasta después de las elecciones presidenciales del año que viene. (Reportaje ‍de Michel Rose. Edición de Ros Russell y Benoit Van Overstraeten )