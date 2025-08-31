Francia arrolla y elimina a Brasil en el Mundial femenino de rugby

Brasil, debutante en el Mundial femenino de rugby, vio esfumarse sus opciones de llegar a cuartos de final al caer de manera inapelable (84-5) ante Francia, este domingo en Exeter (sudoeste de Inglaterra), en la segunda jornada del grupo D.

Las francesas, con una segunda victoria en dos partidos, se clasificaron a cuartos, igual que Sudáfrica, que derrotó 29-24 a Italia y se quedó con la otra plaza de la llave para la siguiente etapa del torneo.

Para las brasileñas, la aventura en este Mundial había comenzado ya con una derrota amplia (66-6) el pasado fin de semana ante Sudáfrica y ahora el único equipo latinoamericano de este torneo vio cómo Francia le pasaba literalmente por encima, con 14 tries este domingo.

Brasil pudo al menos firmar su primer try en un Mundial y la autora fue Bianca Silva.

La victoria de 84-5 acercó a Francia a su récord de triunfo más amplio, que sigue siendo el 99-0 que firmaron ante Japón en 1994.

A Brasil le queda ahora luchar por el honor, el próximo fin de semana contra Italia, que es una de las decepciones de esta fase de grupos ya que también quedó eliminada a las primeras de cambio.

fs-dr/iga