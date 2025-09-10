Francia.- Ascienden a más de 470 los detenidos en la jornada de movilizaciones y bloqueos en Francia

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Francia han detenido a 473 personas que participaban en varios puntos del país en la jornada de movilizaciones convocada contra el Gobierno, según un nuevo balance del Ministerio del Interior francés, que detalla que más de 200 arrestos han tenido lugar en la capital, París.

El balance, actualizado a las 17.45 horas, ha indicado que de los arrestados, 339 han sido puestos bajo custodia (de ellos, 106 en París). La cartera ministerial ha señalado también que trece miembros de las fuerzas de seguridad han resultado heridos, todos ellos de carácter leve, según la cadena BFM TV.

Entre los incidentes más destacados del día se encuentra el incendio que se ha desatado en un restaurante en el céntrico distrito parisino de Le Halles cuando se han registrado enfrentamientos entre la Policía y manifestantes. Una gran columna de humo se ha elevado desde la fachada de un edificio envuelto en llamas, antes de que los Bomberos lograran extinguir el fuego.

El Ministerio del Interior ha cifrado en 175.000 los participantes de la jornada de movilizaciones a nivel nacional, que ha contado con 550 concentraciones y más de 260 bloqueos. Sin embargo, la Confederación General de Sindicatos (CGT) ha asegurado que 250.000 personas han participado en las protestas, que han contado con "centenares de iniciativas ciudadanas diversas".

El ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, ha celebrado esta noche en una rueda de prensa "la derrota de quienes pretendían bloquear el país". "Gracias a la Policía, se ha cumplido la ley", ha continuado, antes de denunciar el "secuestro" del movimiento por parte de la extrema izquierda.

Las movilizaciones vienen precedidas de la inédita caída del Gobierno de François Bayrou tras perder una cuestión de confianza y del nombramiento del hasta ahora ministro de Defensa, Sébastian Lecornu, como nuevo primer ministro, en un movimiento del presidente, Emmanuel Macron, que no ha gustado a la oposición.