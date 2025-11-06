Francia aumenta la presión sobre la UE para que investigue a Shein por muñecas sexuales infantiles y armas

PARÍS, 6 nov (Reuters) -

Francia aumentó el jueves la presión sobre la Unión Europea para que inicie una investigación formal contra el minorista chino de moda rápida en internet Shein por la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil y armas prohibidas en su plataforma.

Francia se ha movilizado para prohibir a Shein por los productos ilícitos y Shein suspendió su plataforma en el país para revisar sus vendedores de terceros, después de haber detenido la venta de muñecas sexuales en todo el mundo.

"Francia alerta a la Comisión Europea y a todos los Estados miembros de estas graves infracciones dentro de sus fronteras, y espera que existan riesgos similares asociados a las actividades de esta plataforma en otros países de la Unión Europea", redactaron el ministro francés de Economía, Roland Lescure, y la ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, en una carta dirigida a la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

Francia pidió a la Comisión Europea que inicie investigaciones "sin demora" para averiguar qué llevó a la venta de objetos ilegales en la plataforma, según la carta, enviada a última hora del miércoles y compartida con los periodistas el jueves.

Un portavoz de la Comisión Europea confirmó la recepción de la carta y dijo que el organismo evaluará y decidirá los próximos pasos.

Shein está clasificada como "plataforma en internet muy grande" en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y la Comisión tiene competencias para investigar plataformas por posibles infracciones de dicha ley.