Francia aumenta su estimación para la cosecha de trigo y reduce la de maíz

PARÍS, 16 sep (Reuters) - El Ministerio de Agricultura francés elevó el martes por segundo mes consecutivo su estimación de la cosecha de trigo blando de este año, confirmando un fuerte repunte respecto a la cosecha del año pasado, pero recortó su previsión de cosecha de maíz después de que el calor y la sequía mermaron los rendimientos.

El Ministerio fijó la cosecha francesa de trigo blando en 33,3 millones de toneladas métricas, por encima de los 33,1 millones previstos el mes pasado y un 29,8% por encima de la de 2024.

Por lo que respecta al maíz en grano, cuya recolección está comenzando, el Ministerio ha recortado su previsión de producción, incluida la cosecha para semillas, a 13,6 millones de toneladas, frente a los 13,9 millones del mes pasado, lo que supone un descenso del 7,8% respecto al año pasado.

Se calcula que la superficie sembrada apenas variará respecto a la del año pasado, por lo que la caída prevista de la producción se deberá a un menor rendimiento, según un informe del Ministerio.

En una proyección inicial para la cosecha de remolacha azucarera, cuya recolección también está comenzando, el ministerio prevé una producción de 31,8 millones de toneladas, un 2,3% menos que en 2024 debido a la disminución de la siembra.

En lo relativo a oleaginosas, el ministerio aumentó su estimación de la cosecha de colza a 4,6 millones de toneladas desde los 4,5 millones del mes pasado, un 19,3% más que el volumen de 2024.

En cuanto a las semillas de girasol, cuya recolección está en curso, la producción prevista se redujo a 1,5 millones de toneladas desde los 1,6 millones del mes pasado, ya que se espera que el calor estival y la sequía hayan frenado los rendimientos como en el caso del maíz. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)