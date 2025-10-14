Francia aumenta sus previsiones de cosecha de remolacha azucarera y maíz

PARÍS, 14 oct (Reuters) - El Ministerio de Agricultura de Francia elevó el martes sus previsiones para las cosechas de remolacha azucarera y maíz de este año, cuya recolección está en curso. La remolacha azucarera se espera ahora un 10% por encima del promedio quinquenal.

En un informe sobre la cosecha, el Ministerio prevé que la producción de remolacha azucarera de Francia en 2025 será de 34,2 millones de toneladas métricas, por encima de los 31,8 millones previstos el mes pasado. Esta cifra sería un 5% superior a la cosecha de 2024 y un 10% por encima del promedio quinquenal, a pesar del descenso de la superficie plantada.

"La información inicial disponible indica que el contenido de azúcar es bastante bueno al comienzo de la temporada, mientras que la superficie de remolacha ha descendido un 4% interanual", dijo el ministerio.

COSECHA DE MAÍZ AFECTADA POR LA SEQUÍA

En lo relativo al maíz, el ministerio prevé una producción, incluida la cosecha destinada a semillas, de 13,7 millones de toneladas métricas. Esta cifra es superior a los 13,6 millones del mes pasado, pero sigue siendo un 7,6% inferior a la del año anterior, después de que los cultivos se vieran afectados por la sequía y las olas de calor estivales.

Excluyendo las semillas, la cosecha de maíz sería de 13,5 millones de toneladas, un 7,5% menos que en 2024, pero casi un 1% más que el promedio quinquenal, según el ministerio. Esta cifra es muy superior a la estimación de 12,9 millones de toneladas realizada por un grupo de agricultores el martes.

"En 2025, se espera que la producción se mantenga en el promedio de 2020-2024 (que a su vez se vio afectada por algunos años de sequía), gracias a un aumento del 5,2% de la superficie, que compensaría la relativa debilidad de los rendimientos", dijo el ministerio.

Hasta el 6 de octubre, los agricultores habían recogido el 37% de la cosecha de maíz grano de este año, informó el viernes la oficina agrícola FranceAgriMer.

En cuanto al trigo blando, el principal cereal francés que se cosechó durante el verano boreal, el ministerio redujo su estimación de producción para 2025 a 33,2 millones de toneladas, frente a los 33,3 millones del mes pasado. Esta cifra es un 29,2% superior a la de 2024, afectada por las lluvias. (Reporte de Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)