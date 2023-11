PARÍS, 15 nov (Reuters) - FranceAgriMer elevó el miércoles sus previsiones para las exportaciones francesas de trigo blando fuera de la UE en 2023/24, pero también elevó su estimación de las existencias al final de la temporada a un máximo de seis años debido a las previsiones más bajas para los envíos dentro de la UE y la demanda interna de piensos para el ganado.

En sus previsiones mensuales sobre la oferta y la demanda, la oficina agrícola pronosticó unas exportaciones de trigo blando a destinos fuera de la Unión Europea de 10,1 millones de toneladas métricas, por encima de los 9,8 millones previstos el mes pasado y sólo un 0,5% por debajo del nivel de la temporada anterior.

La subida se debió principalmente a las mayores estimaciones de ventas de trigo francés a China y Egipto, según Clemence Lenoir, analista de FranceAgriMer. La fuerte demanda china ya había llevado a FranceAgrimer a elevar sus previsiones de envíos fuera de la UE el mes pasado.

Al mismo tiempo, recortó su previsión de envíos de trigo blando francés dentro de la UE esta temporada a 6,79 millones de toneladas desde los 7,33 millones previstos en octubre, debido principalmente a la fuerte competencia con el trigo ucraniano. La nueva estimación seguía siendo un 6,3% superior al volumen de 2022/23.

Las existencias francesas de trigo blando al final de la campaña 2023/24 se proyectan ahora en 3,06 millones de toneladas, frente a los 2,78 millones previstos el mes pasado, lo que refleja tanto la reducción de las perspectivas de exportación intracomunitaria como un recorte de 100.000 toneladas en el uso interno previsto de trigo blando en piensos.

Las nuevas existencias previstas están un 20,1% por encima del nivel de la temporada pasada y son las más altas desde 2017/18.

Para el maíz, cuya cosecha está en sus etapas finales, FranceAgriMer elevó su pronóstico de existencias finales 2023/24 a 1,86 millones de toneladas desde los 1,64 millones estimados el mes pasado, ya que la oficina incorporó una mayor estimación de producción del ministerio de agricultura publicada el martes.

Las existencias de cebada previstas para finales de 2023/24 se revisaron al alza hasta 1,70 millones de toneladas desde 1,65 millones, reflejando principalmente las revisiones a la baja de las exportaciones previstas de cebada en grano y malta dentro de la UE.

Según Benoit Pietrement, responsable del comité de cereales de FranceAgriMer, debido a las continuas lluvias del mes pasado, que retrasaron la siembra de cereales de invierno e inundaron los campos de la mitad septentrional de Francia, es inevitable que disminuya la superficie sembrada y es probable que se produzcan daños en los rendimientos.