Francia ayudará a los palestinos a redactar una Constitución para el futuro Estado, según Macron

PARÍS, 11 nov (Reuters) - Francia ayudará a la Autoridad Palestina a redactar una Constitución para un futuro Estado, dijo el presidente Emmanuel Macron el martes tras conversaciones con el presidente palestino Mahmoud Abbas en París.

Varias de las principales naciones occidentales, incluida Francia, reconocieron formalmente un Estado Palestino en septiembre, una medida impulsada por la frustración con Israel por su devastadora guerra en Gaza y el deseo de promover una solución de dos Estados para el conflicto de Oriente Medio.

En octubre se firmó un alto el fuego entre Israel y Hamás mediado por Estados Unidos, pero Israel volvió a rechazar cualquier perspectiva de creación de un Estado Palestino.

Macron dijo que Francia y la Autoridad Palestina, que ejerce un autogobierno limitado bajo la ocupación militar israelí en Cisjordania, crearían un comité conjunto para trabajar en la redacción de una nueva Constitución Palestina.

"Este comité se encargará de trabajar en todos los aspectos jurídicos: constitucionales, institucionales y organizativos", dijo a los periodistas.

"Contribuirá a los trabajos de elaboración de una nueva Constitución, cuyo proyecto me ha presentado el presidente Abbas, y tendrá como objetivo ultimar todas las condiciones para ese Estado de Palestina", aseguró Macron.

Añadió que Francia aportará 100 millones de euros (US$116,62 millones) en ayuda humanitaria a Gaza para 2025.

(1 dólar = 0,8575 euros) (Reportaje de Alessandro Parodi y Jaidaa Taha, Editado en español por Juana Casas)