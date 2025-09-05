Francia bate a Ucrania (0-2) en su primer paso camino al Mundial 2026
Francia, que derrotó 0-2 a Ucrania este viernes en Breslavia (Polonia), solventó su primer partido d
Francia, que derrotó 0-2 a Ucrania este viernes en Breslavia (Polonia), solventó su primer partido del Grupo D clasificatorio para el Mundial-2026, pero perdió a su delantero Ousmane Dembélé, que abandonó lesionado el terreno de juego.
Los Bleus de Didier Deschamps, ampliamente dominadores, inclinaron la balanza de su lado merced a los goles de Michael Olise (10) y de su capitán Kylian Mbappé (82).
Pero el delantero del París SG, Dembélé, tuvo que retirarse lesionado después de haber reemplazado al descanso a su compañero Désiré Doué, también con problemas físicos.
La vigente subcampeona del mundo se enfrentará a Islandia el próximo martes en el Parque de los Príncipes.
