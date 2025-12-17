Francia: Brigitte Macron denunciada por injuria por 343 feministas

La denuncia se presentó en los últimos días "en nombre de 343 mujeres y asociaciones que se declaran indignadas, tanto colectiva como individualmente, por esas palabras", según la asociación, que fue fundada tras el juicio de Mazan.

La cifra de 343 demandantes representa una decisión simbólica y política, en referencia directa al Manifiesto de las 343, firmado en 1971 por un grupo de mujeres que revelaron haber abortado a pesar de que aún estaba prohibido en Francia.

"Les Tricoteuses hystériques" presentó la demanda junto con otras dos asociaciones feministas, 3Egales3 y Metoomedia.

Ary Abittan, el comediante objeto de las protestas feministas, se había reunido con Brigitte Macron entre bastidores la noche siguiente a la interrupción del espectáculo.

Cuando el artista expresó su "miedo" a subir al escenario tras lo ocurrido, la esposa del presidente, grabada con un móvil por alguien presente, respondió: "Si hay alguna sucia estúpida, la echaremos".

Arbittan, acusado de agresión sexual por una mujer en 2021, vio su caso archivado con un "no a lugar a proceder".

Al comentar acerca de la controversia del lunes pasado en Brut, la Primera Dama dijo que lamentaba haber lastimado a las víctimas femeninas, pero que no se arrepentía de haber usado ese término.

"Soy la esposa del presidente", explicó, "pero ante todo soy yo misma. Por lo tanto, cuando estoy en privado, puedo desquitarme de una manera completamente inapropiada". (ANSA).