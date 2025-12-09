Francia brindó "apoyo logístico" a Benín para frustrar intentona golpista (presidencia francesa)

Francia brindó "apoyo en términos de vigilancia y observación y de apoyo logístico" a las fuerzas armadas de Benín, a solicitud de las autoridades de Cotonú, para frustrar el intento de golpe de Estado, indicó este martes la presidencia francesa.

Un grupo de militares con fusiles anunció el domingo por la mañana la destitución del presidente, Patrice Talon, pero horas después este último apareció en la televisión nacional para asegurar que la situación estaba "bajo control".

Ese día, el presidente francés, Emmanuel Macron, llevó a cabo "un esfuerzo de coordinación" y de "intercambio de información con los países de la región", aseguró uno de sus asesores a los periodistas.

Macron conversó con su homólogo de Benín, a quien los golpistas querían derrocar alegando un deterioro de la seguridad en el norte del país, así como con los líderes de Nigeria y Sierra Leona.

Este último país ocupa además la presidencia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), un bloque regional que anunció el despliegue de soldados de cuatro países para ayudar a las autoridades de Cotonú.

El intento de golpe en Benín sigue a una ola de tomas del poder por parte de militares en varios países del oeste de África, incluyendo Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea y, más recientemente, a finales de noviembre, en Guinea-Bisáu.

La historia política de Benín ha estado marcada por varios golpes y tentativas de golpe desde su independencia de Francia en 1960.

