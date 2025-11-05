Francia busca suspender a Shein por muñecas sexuales el día en que inaugura tienda

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autora)

Por Helen Reid y Mimosa Spencer

PARÍS, 5 nov (Reuters) -

El Ministerio de Economía francés inició el miércoles un procedimiento para suspender al minorista de moda rápida en línea Shein hasta que cumpla con la legislación local, empañando la apertura de su primera tienda en los grandes almacenes BHV de París.

El descubrimiento el sábado de muñecas sexuales de aspecto infantil en el sitio web de Shein provocó una ola de protestas. La firma dijo que sancionó a los vendedores y aplicó una prohibición total de las muñecas sexuales.

"Siguiendo instrucciones del primer ministro, el Gobierno está iniciando procedimientos para suspender Shein durante el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos", dijo el ministerio en un comunicado.

Un portavoz de Shein dijo a Reuters que la empresa solicitó consultas urgentes con las autoridades sobre la suspensión. Asimismo, la compañía anunció en un comunicado la suspensión temporal de su mercado en Francia, una medida que, según el portavoz, ya estaba prevista antes del anuncio ministerial.

No quedó claro de inmediato si la suspensión prevista afectará a su tienda de París, que abrió a las 13.00 horas (1200 GMT) del miércoles.

Manifestantes con pancartas con el lema "Vergüenza para Shein" se reunieron frente a BHV mientras el minorista de moda rápida en línea abría su primera tienda en un ambiente de duras críticas a su modelo de negocio de bajo costo.

Tras hacer cola durante horas, decenas de compradores entraron en los grandes almacenes BHV, del siglo XIX, situados en el distrito comercial de Le Marais, ante la mirada de los agentes antidisturbios desplazados para proteger el lugar.

La tienda de Shein, que ocupa 1.000 metros cuadrados en la sexta planta de BHV, ha causado indignación entre los políticos, incluida la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, así como entre los minoristas, que afirman que es un modelo de negocio que supone una ventaja desleal y daña a las calles comerciales francesas.

La Société des Grands Magasins (SGM) contactó a Shein, que envía ropa desde fábricas chinas directamente a consumidores de 150 países de todo el mundo, para crear una concesión.

La SGM espera que el lanzamiento atraiga a una clientela más joven a la BHV, que atraviesa dificultades, y le aporte beneficios gracias a su experiencia en comercio electrónico.

"Todos los días nos dicen que las tiendas físicas están muriendo, que miles de puestos de trabajo están en peligro, que la industria textil francesa se está muriendo, y estas mismas críticas no son las que nos ofrecen soluciones", dijo a BFM TV Frederic Merlin, presidente de SGM.

"Creo que si no innovamos, el futuro sinceramente no es halagüeño", agregó. (Reporte de Mimosa Spencer, Michaela Cabrera, Dominique Patton, Helen Reid, Inti Landauro y Lucien Libert; editado en español por Paula Villalba y Carlos Serrano)