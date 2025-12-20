Francia: Carla Bruni, "tras 5 años completé terapia contra el cáncer de mama"

"A pesar de sus efectos secundarios bastante agresivos, agradezco a la ciencia haber inventado la terapia hormonal: protege eficazmente contra las recaídas, que son comunes en los años posteriores al diagnóstico", escribió la esposa del expresidente francés, Nicolas Sarkozy, tras cinco años de someterse a este tratamiento médico, utilizado principalmente en oncología.

"Quiero decirles una vez más a todas las mujeres que lean esta publicación que no duden en realizarse pruebas de detección cada año, si es posible", escribió la exprimera dama, quien a principios de octubre de 2023 reveló que le habían diagnosticado cáncer de mama cuatro años antes. Agradeció al equipo médico por demostrar competencia y humanidad durante esta dura experiencia". (ANSA).