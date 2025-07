Francia cierra colegios, Italia limita trabajo al aire libre por ola de calor en Europa

Por Clotaire Achi y Emma Pinedo

PARÍS/MADRID, 1 jul (Reuters) - Italia prohibió el trabajo al aire libre en algunas regiones durante las horas más calurosas, Francia cerró colegios y parte de la Torre Eiffel y España confirmó su junio más caluroso jamás registrado, mientras una fuerte ola de calor se apoderaba de Europa desencadenando alertas sanitarias generalizadas.

Los riesgos de trabajar al aire libre con temperaturas abrasadoras se pusieron de manifiesto cuando los sindicatos españoles atribuyeron el lunes al calor la muerte de un trabajador de la construcción cerca de Bolonia. En Barcelona, las autoridades investigaban si la muerte de una barrendera el fin de semana también estaba relacionada con el calor.

Turquía seguía luchando contra los incendios forestales que obligaron a evacuar temporalmente a unas 50.000 personas el lunes en las zonas que rodean la ciudad de Esmirna, la provincia de Manisa y Hatay, en el sureste del país.

Europa es el continente que más rápido se calienta del mundo, el doble que la media mundial, según el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la UE, con olas de calor extremas que comienzan a principios de año y persisten durante más tiempo.

"Lo que es excepcional... pero no sin precedentes es la época del año", dijo la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial, Clare Nullis, añadiendo que ahora se veían episodios de calor extremo "que normalmente veríamos más avanzado el verano".

Las temperaturas más altas en el mar Mediterráneo tienden a reforzar las temperaturas extremas en las zonas terrestres, dijo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un sistema de altas presiones atrapó aire caliente sobre Europa, un fenómeno conocido como "cúpula de calor", y el mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 30ºC frente a las costas españolas, seis grados por encima de la media estacional.

JUNIO ABRASADOR España registró el mes de junio más caluroso de su historia, con una temperatura media de 23,6 ºC, según la AEMET. Inglaterra experimentó su junio más caluroso desde al menos 1884, dijo la Met Office, citando datos provisionales.

La Cruz Roja habilitó un "refugio climático" acondicionado para los residentes del sur de Málaga, explicó el portavoz de la FICR, Tommaso Della Longa, mientras que en Alemania la gente se lanzó a las pistas de esquí para evitar el calor en las ciudades.

El calor extremo causa la muerte de hasta 480.000 personas al año en todo el mundo, según Swiss Re, que señala que esta cifra supera el número combinado de víctimas de inundaciones, terremotos y huracanes.

Según Meteo France, el calor alcanzaría su punto álgido en Francia el martes, llegando a los 40-41 grados C en algunas zonas.

Se cerraron casi 1900 escuelas, frente a las 200 del lunes. El servicio ferroviario París-Milán se vio interrumpido por un corrimiento de tierras en la vertiente francesa de los Alpes, y no se espera que se restablezca por completo hasta mediados de julio, según la SNCF. El último piso de la Torre Eiffel cerró el martes y el miércoles, decepcionando a decenas de visitantes. "Intenté organizarlo todo antes de nuestra partida y el resultado es un disparate", dijo Laia Pons, de 42 años, una profesora de Barcelona que reservó billetes para la Torre Eiffel para su familia hace tres años. ALERTAS ROJAS Italia, por su parte, emitió alertas rojas por ola de calor para 17 ciudades, entre ellas Milán y Roma. En Sicilia, una mujer con problemas cardíacos murió mientras paseaba por la ciudad de Bagheria, según informaron las agencias de noticias, posiblemente por un golpe de calor. Los científicos afirman que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles son una de las principales causas del cambio climático, al que contribuyen también la deforestación y las prácticas industriales. El año pasado fue el más caluroso registrado en el planeta. "Oímos hablar del cambio climático. Creo que definitivamente lo estamos sintiendo ahora", dijo Omar Bah, trabajador de una empresa de alquiler en Londres, donde las temperaturas alcanzaron los 32 C. "Cuando era más joven, el verano no era así". En toda Europa, los turistas buscaron formas de mantenerse frescos. "Nos levantamos lo más temprano posible para salir lo antes posible y poder descansar durante la tarde", dijo en París Susana Leivonen, una finlandesa de 45 años. La familia estaba preparada con agua y crema solar, y planeaba buscar un respiro en las tiendas. Las temperaturas abrasadoras han aumentado el riesgo de incendios en los campos, ya que los agricultores franceses, el mayor productor de cereales de la Unión Europea, empiezan a recoger la cosecha de este año, y muchos trabajan durante la noche para evitar las temperaturas máximas de la tarde. (Información adicional de Emma Farge, Michaela Cabrera, Kate Abnett, Gus Trompiz, Rachel More, Sudip Kar-Gupta, Alvise Armellini, Ezgi Erkoyun y William James. Redacción de Ingrid Melander y Michele Kambas. Editado en español por Juana Casas)