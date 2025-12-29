Francia: Claude Puel vuelve al Niza

Puel, de 64 años y DT del Niza entre 2012 y 2016, "comienza hoy su misión prioritaria: mejorar el rendimiento del equipo", según se lee en un comunicado emitido por el club francés.

La nota destaca a Puel como "un entrenador experimentado con un profundo conocimiento del club" y agrega que el DT contará con el apoyo de Julien Sablé y Cédric Varrault como asistentes, y de Stéphane Cassard como entrenador de arqueros.

Puel iniciará su nuevo ciclo el sábado 3 de enero de 2026 con el partido como local ante Estrasburgo por la decimoséptima fecha de la Ligue 1, en la que Niza suma 17 puntos, seis menos que su próximo rival.

La racha récord de 9 derrotas consecutivas del club llegó a su fin el pasado domingo 21, cuando Niza venció por 2-1 al Saint-tienne para avanzar a dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

La crisis se ha extendido fuera del campo tras los incidentes registrados a finales de noviembre, cuando un grupo de aficionados agredió a los jugadores, al cuerpo técnico comandado por Haise y a la directiva.

Casi 200 ultras se reunieron afuera del centro de entrenamiento para expresar su enojo hacia los jugadores y la directiva del Niza, que acababan de regresar de una derrota en Lorient.

(ANSA).