Francia: Con Italia “ninguna crisis, Meloni y Macron se hablan”

"El problema reciente, desatado por las declaraciones de Matteo Salvini, carece de fundamento: Roma y París están alineados internacionalmente, a pesar de algunas diferencias.

Giorgia Meloni y Emmanuel Macron se mantienen en comunicación y las relaciones son lo suficientemente buenas como para resolver este problema", declararon en una entrevista con Ansa.

Destacó que la situación actual "es muy diferente a las crisis de 2018-2019, cuando los problemas de conflicto eran reales y numerosos".

"Macron -según Darnis- habría hecho mejor en fingir que no pasaba nada y dejar que Salvini se las arreglara solo, lo cual no habría tenido consecuencias".

"Quizás no todos en París tengan la perspicacia necesaria para comprender estas maniobras internas italianas y ver a un ministro hacer estas declaraciones contra un jefe de Estado francés es como si un ministro francés le dijera a Mattarella: 'Si no quieres enviar soldados, ponte flores en el fusil y sé un hippi'. Los italianos, sin duda, se habrían indignado", aseveró.

Ambos países estuvieron al borde de un incidente diplomático tras las polémicas declaraciones del ministro de Transporte italiano, Matteo Salvini, al reaccionar al impulso del presidente francés de enviar tropas a Kiev para salvaguardar un hipotético acuerdo de paz con Rusia.

"Que se ponga el casco, el chaleco, tome el fusil y se vaya él", había reclamado Salvini.

El Ministerio del Exterior francés reclamó la presencia de la embajadora italiana en el país, Emanuela D'Alessandro, para protestar contra las críticas vertidas por el líder de la Liga.

La embajadora recibió la queja de que los comentarios de Salvini perjudican el clima de confianza entre ambos países y amenazan su cooperación "en lo que respecta, sobre todo, a la cooperación sin límites sobre Ucrania", según Europa Press.

