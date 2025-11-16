Francia, con varios suplentes, vence 3-1 en Azerbaiyán

La selección francesa de fútbol, ya clasificada al Mundial 2026, se impuso este domingo 3-1 contra Azerbaiyán en la última jornada de las eliminatorias europeas de clasificación al torneo, con una alineación llena de suplentes.

Por detrás en el marcador tras un temprano gol de Renat Dadashov (4'), los Bleues reaccionaron con dianas de Jean-Philippe Mateta (17'), Maghnes Akliouche (30') y un gol contra su portería del guardameta azerbaiyano Shakhrudin Magomedaliev (45').

Clasificada al Mundial desde su victoria el jueves 4-0 contra Ucrania, Francia cierra esta fase de clasificación invicta, con cinco victorias y un empate.

Por su parte Ucrania, que venció 2-0 a Islandia, se hizo con la segunda posición del grupo D y disputará el repechaje.

eba-dar/cto/dam/ag