Francia condena la prohibición de visado impuesta por EE. UU. al excomisario europeo Breton

PARÍS, 24 dic (Reuters) -

El Gobierno francés condenó el miércoles la restricción impuesta por el Gobierno de Donald Trump a Thierry Breton, excomisario de la Unión Europea que ayudó a impulsar la Ley de Servicios Digitales de la UE, que recientemente ha puesto en el punto de mira a las principales empresas tecnológicas estadounidenses.

"Francia condena firmemente la restricción de visados impuesta por Estados Unidos a Thierry Breton, exministro y comisario europeo, y a otras cuatro personalidades europeas", escribió el miércoles en la red social X el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

El Gobierno de Trump impuso el martes prohibiciones de visado a Breton y a otros activistas contra la desinformación que, según dice, participaron en la censura de plataformas de redes sociales estadounidenses, en el marco de una campaña dirigida contra las normas europeas que, según dirigentes de EE. UU., van más allá de la regulación legítima.

Breton, exministro de Finanzas francés y comisario europeo de Mercado Interior entre 2019 y 2024, fue la persona de más alto perfil a la que se dirigieron estas prohibiciones.

La subsecretaria de Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, describió —al esbozar las prohibiciones el martes— a Breton como un "cerebro" de la Ley de Servicios Digitales de la UE, que Barrot volvió a defender el miércoles.

"La Ley de Servicios Digitales (DSA) se adoptó democráticamente en Europa para garantizar que lo que es ilegal fuera de la red también lo es en la red. No tiene ningún alcance extraterritorial y no afecta en modo alguno a Estados Unidos", escribió Barrot en X.

El propio Breton también condenó la prohibición de visado contra él.

"¿Ha vuelto la caza de brujas de McCarthy? A modo de recordatorio: el 90% del Parlamento Europeo —nuestro órgano elegido democráticamente— y los 27 Estados miembros votaron unánimemente la DSA. A nuestros amigos estadounidenses: 'La censura no está donde creen que está'", escribió Breton en X.

(Reporte de Sudip Kar-Gupta; edición de Michael Perry; editado en español por Tomás Cobos)