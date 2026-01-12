Francia condena la "violencia de Estado" en Irán que "golpea ciegamente" a los manifestantes

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó este martes la "violencia de Estado" que "golpea ciegamente" a los manifestantes en Irán, donde la represión de las protestas antigubernamentales habría dejado en las últimas semanas cientos de muertos.

"Condeno la violencia de Estado que golpea ciegamente a las iraníes y los iraníes que reclaman con valentía el respeto de sus derechos", escribió Macron en la red social X, llamando al "respeto" de las "libertades fundamentales".

Al menos 648 manifestantes murieron en Irán desde el 28 de diciembre, inicio del movimiento de protesta contra el gobierno, indicó la oenegé Iran Human Rights, con sede en Noruega, pero advirtió que el balance real podría ser mayor.

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el costo de la vida, pero con el paso de los días se convirtió en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución islámica de 1979.