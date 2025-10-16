Francia condena las "ejecuciones sumarias" de Hamas en Gaza

Francia condenó este miércoles "las ejecuciones sumarias" llevadas a cabo en los últimos días en Gaza por Hamas, después de que el grupo islamista publicó un video que mostraba varias ejecuciones de personas presentadas como colaboradoras de Israel.

"Francia condena enérgicamente las ejecuciones sumarias perpetradas por Hamas en los últimos días en Gaza", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores francés.

"Los incidentes armados que se han producido en los últimos días son especialmente preocupantes", agregó.

Unas horas antes, el principal comandante estadounidense en Medio Oriente pidió a Hamas que deje de disparar contra civiles palestinos, después de que el grupo islamista difundiese un video que mostraba varias ejecuciones en plena calle.

"Instamos firmemente a Hamas a que suspenda de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza", dijo el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), en un comunicado.

Desde la retirada parcial de las fuerzas israelíes de Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego promovido por Estados Unidos, Hamas ha estado consolidando su control sobre ciudades devastadas del territorio y ejecutando personas en plena calle.

Cooper instó a Hamas a aprovechar la "oportunidad histórica para la paz" y "apegarse estrictamente al plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmarse sin demora".

"Hemos transmitido nuestras preocupaciones a los mediadores que acordaron trabajar con nosotros para hacer cumplir la paz y proteger a los civiles inocentes de Gaza", agregó.

Hamas publicó un video en su canal oficial en el que muestra cómo dispara a ocho personas con los ojos vendados y arrodilladas, a las que calificó de "colaboradores (de Israel) y delincuentes".

El video, aparentemente filmado la noche del lunes, surgió mientras se desarrollaban enfrentamientos entre las diversas unidades de seguridad de Hamas y clanes palestinos armados, algunos presuntamente respaldados por Israel.

fz/mra/sba/pb/hgs