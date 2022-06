Francia confirma que ya no recibe gas ruso por gasoducto

Italia eleva al 50 por ciento el recorte del suministro procedente de Rusia

MADRID, 17 Jun. 2022 (Europa Press) -

La empresa que gestiona la red de transporte de gas en Francia, GRTgaz, ha anunciado este viernes que el pa√≠s ya no recibe desde el mi√©rcoles gas ruso por gasoducto, debido al fin del suministro llegado desde Alemania, aunque ha descartado que pueda haber incidencias y ha informado de un repunte de la energ√≠a llegada desde Espa√Īa.

GRTgaz ha explicado que en los primeros cinco meses del a√Īo el flujo de gas desde Alemania hab√≠a ca√≠do m√°s de un 60 por ciento en t√©rminos interanuales. A principios de a√Īo, ya rondaba los 60 gigavatios hora, apenas un 10 por ciento de la capacidad que se le presupone a esas instalaciones.

Sin embargo, Francia no prev√© ning√ļn tipo de afectaci√≥n, en gran medida por el aumento en las entradas de gas natural licuado --han subido un 66 por ciento--, la puesta en marcha de nuevos proyectos. La firma gala estima que las reservas de gas est√°n cubiertas en un 56 por ciento y que, de cara al verano, se prev√© un menos consumo.

Otro de los frentes en los que conf√≠a Francia est√° en los Pirineos, donde el punto de interconexi√≥n en sentido norte, desde Espa√Īa, ha aumentado hasta superar los 100 gigavatios hora desde el 1 de marzo, con picos de 220 gigavatios hora en algunos d√≠as de mayo, seg√ļn el comunicado de GRTgaz.

La empresa se mantiene en "alerta" de cara a la segunda mitad del a√Īo my prev√© que, en un invierno "normal", el equilibrio entre oferta y demanda de gas est√© garantizado incluso con una interrupci√≥n total del suministor procedente de Rusia. No obstante, "en caso de fr√≠o intenso o tard√≠a", no descarta tener que activar alg√ļn tipo de medida para reducir el consumo o activar las cl√°usulas que le permiten cerrar el grifo a determinados clientes.

GRTgaz no ha aludido a las posibles causas del fin del suministro de gas ruso, pero esta misma semana la empresa Gazprom confirmó un drástico recorte del suministro a través del gasoducto Nord Stream, clave en las entregas hacia Alemania y, por extensión, al resto de Europa.

Recorte a italia

Tambi√©n Italia est√° notando estos recortes, hasta el punto de que la empresa Eni ha se√Īalado este viernes que ya s√≥lo recibir√° el 50 por ciento de las cantidades contratadas. Tanto Gazprom como el Gobierno ruso han esgrimido que estos recortes no tienen que ver con consideraciones pol√≠ticas, sino que derivan de complicaciones de car√°cter t√©cnico.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, dio por hecho el jueves desde Kiev que este tipo de excusas son "mentiras", se√Īalando que Mosc√ļ est√° haciendo un uso pol√≠tico del gas. No en vano, Rusia ya obliga a todos los clientes extranjeros de pa√≠ses "hostiles" a acatar un sistema de pagos para abonar en rublos el suministro.