Francia convoca a la embajadora italiana por desprecio de Salvini a Macron sobre Ucrania

PARÍS, 23 ago (Reuters) - Francia convocó a la embajadora italiana después de que el viceprimer ministro de Italia desafió al presidente francés por sugerir el despliegue de soldados europeos en Ucrania en un acuerdo de posguerra, dijo el sábado una fuente diplomática francesa.

Cuando se le pidió más temprano en la semana que comentara los llamados del presidente francés, Emmanuel Macron, para desplegar soldados europeos en Ucrania tras cualquier acuerdo con Rusia, el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, utilizó una frase en dialecto milanés que se traduce vagamente como "piérdete".

"Ve allí si quieres. Ponte el casco, la chaqueta, el fusil y te vas a Ucrania", dijo a los medios, en referencia a Macron.

Salvini, el líder del partido derechista Liga y también ministro de Transporte de Italia en el gobierno nacionalista y conservador dirigido por Giorgia Meloni, ha criticado repetidas veces a Macron, sobre todo en lo tocante a Ucrania.

La embajadora italiana fue convocada el viernes, dijo la fuente diplomática, marcando el último de una serie de enfrentamientos diplomáticos entre París y Roma antes y después de que Meloni asumiera el poder en 2022.

"Se le recordó a la embajadora que estos comentarios van en contra del clima de confianza y de la relación histórica entre nuestros dos países, así como de los recientes acontecimientos bilaterales, que han puesto de relieve fuertes convergencias entre los dos países, en particular en lo que respecta al apoyo inquebrantable a Ucrania", dijo la fuente.

Macron, un firme partidario de Ucrania en su guerra con Rusia, ha estado trabajando con otros líderes mundiales, en particular el primer ministro británico Keir Starmer, para movilizar el apoyo a Ucrania en caso de alto el fuego.

