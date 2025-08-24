Francia convoca al embajador de EEUU, que ha denunciado inacción frente al aumento de actos antisemitas

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno francés ha convocado este lunes al Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, tras una misiva de éste en la que denuncia un aumento de los actos antisemitas en Francia y la falta de una respuesta apropiada por parte de las autoridades.

"Francia ha tomado nota de las denuncias del Embajador de Estados Unidos, Charles Kushner, quien, en una carta dirigida al Presidente de la República, expresó su preocupación por el aumento de los actos antisemitas en Francia y señaló la supuesta falta de medidas suficientes por parte de las autoridades francesas para combatirlos", ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores francés en un comunicado.

El Gobierno galo "rechaza firmemente estas últimas denuncias", aunque reconoce que el incremento de los actos antisemitas en Francia desde el 7 de octubre de 2023 "es una realidad, la cual deploramos".

París considera que la denuncia del embajador es "inaceptable" porque "las autoridades francesas están plenamente comprometidas, ya que estos actos son intolerables". Además, reprocha a Kushner que esta actitud "viola el Derecho Internacional, en particular el deber de no interferir en los asuntos internos de los Estados, tal como se estipula en la Convención de Viena de 1961 que rige las relaciones diplomáticas".

"Tampoco están a la altura de la calidad de la relación transatlántica entre Francia y Estados Unidos ni de la confianza que debería surgir entre los aliados", ha argüido.

Por todo ello, "el embajador Kushner será citado en el Quai d'Orsay este lunes 25 de agosto".