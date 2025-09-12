Francia convoca al embajador de Rusia por la "absolutamente inaceptable" incursión de drones en Polonia

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Francia ha convocado este viernes al embajador de Rusia en París, Alexei Meshkov, para expresar una protesta por la "absolutamente inaceptable" incursión de drones en Polonia durante un ataque contra Ucrania, después de que Varsovia confirmara el derribo de varios aparatos y resaltara que no se trató de "un error".

"Se le comunicará que no nos dejaremos intimidar, que la OTAN y sus aliados tienen una vocación defensiva y disuasoria que es la más poderosa del mundo y que hace falta que se ponga fin a las pruebas y a los intentos de intimidarnos", ha destacado el ministro de Exteriores en funciones de Francia, Jean-Noel Barrot.

Así, ha reiterado en declaraciones a la emisora France Inter que la incursión de drones fue "absolutamente inaceptable", "fuera un accidente o no".

"No es algo nuevo. Es una estrategia deliberada de Rusia para intimidarnos, para ponernos a prueba", ha dicho, al tiempo que ha ahondado en que "los europeos, la OTAN, forman juntos una potencia militar que no debe ser puesta a prueba".

Polonia derribó el miércoles varios drones rusos en su espacio aéreo con apoyo de aviones de otros aliados de la OTAN, en el primer incidente de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.