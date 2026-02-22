Francia convocará a embajador de EEUU por comentarios sobre muerte de activista de extrema derecha

PARÍS, 22 feb (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, dijo el domingo que convocaría al embajador estadounidense en Francia, Charles Kushner, por sus comentarios sobre el asesinato de un activista de extrema derecha francés la semana pasada

"Rechazamos todo oportunismo político en torno a este drama, que es el duelo de una familia francesa", dijo durante una entrevista con los medios de comunicación franceses France Info, France Inter y Le Monde

Añadió que también plantearía las sanciones estadounidenses contra el excomisario europeo Thierry Breton y el juez francés de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou, calificando las medidas de ataques a la autonomía de la toma de decisiones de la Unión Europea y a la independencia del sistema judicial internacional

El periódico Tribune informó el sábado por la noche que el presidente francés, Emmanuel Macron, había escrito al presidente estadounidense, Donald Trump, pidiéndole que levantara las sanciones contra Breton y Guillou

El activista francés de extrema derecha Quentin Deranque murió a golpes en una pelea con presuntos activistas de extrema izquierda, en un incidente que conmocionó a la nación y que ha sido calificado como "el momento Charlie Kirk de Francia", en referencia al tiroteo del año pasado contra el activista conservador estadounidense

La embajada de Estados Unidos en Francia y la Oficina de Lucha contra el Terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmaron que estaban siguiendo de cerca el caso y advirtieron en X que "el radicalismo violento de izquierda estaba en auge" y debía tratarse como una amenaza para la seguridad pública. (Reporte de Layli Foroudi; edición de Alex Richardson y Kirsten Donovan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)