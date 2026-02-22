Francia convocará al embajador de EE. UU. por comentarios sobre activista de extrema derecha asesinado

El ministerio francés de Relaciones Exteriores convocará al embajador de Estados Unidos por unos comentarios de la administración de Donald Trump sobre el asesinato de un activista de extrema derecha imputado a la izquierda radical, informó el canciller francés este domingo.

"Vamos a convocar al embajador de Estados Unidos en Francia, ya que la embajada de Estados Unidos en Francia hizo comentarios sobre esta tragedia (...) que atañe a la comunidad nacional", declaró el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, a un medio local.

"Rechazamos cualquier intento de utilizar esta tragedia (...) con fines políticos", agregó, después de que el gobierno estadounidense condenara esta semana el papel del "violento izquierdismo radical" en la brutal paliza que le costó la vida al activista de extrema derecha Quentin Deranque, pidiendo que los responsables fueran "llevados ante la justicia".