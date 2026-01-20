Francia decomisa casi 5 toneladas de cocaína en barco tripulado por hondureños y ecuatoriano

La Armada francesa decomisó 4,87 toneladas de cocaína, que se cree que tenían como destino Australia, en un barco pesquero en el Pacífico Sur tripulado por 10 hondureños y un ecuatoriano, informaron las autoridades.

La embarcación procedente de América Central fue interceptada el 16 de enero, indicó el lunes el Alto Comisionado de Francia en la Polinesia Francesa en un comunicado.

Agregó que sus fuerzas armadas movilizaron "significativos recursos humanos y materiales" en la operación.

La cocaína era transportada en un barco con bandera de Togo y destinada al mercado australiano, según una fuente cercana a la investigación.

Las autoridades francesas no procesarán a los 10 hondureños y el ecuatoriano, según la fuente, pero sus países de origen tienen la opción de emprender acciones legales contra ellos.

La ONU ha dicho que grupos del crimen organizado que trafican cocaína y metanfetamina han expandido su presencia en el Pacífico.

Grandes cantidades de drogas son transportadas desde América del Norte y del Sur a los mercados de Australia y Nueva Zelanda, según Naciones Unidas.