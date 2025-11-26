Francia denunciará a AliExpress y Joom por venta de muñecas sexuales con apariencia infantil

Francia llevará ante la justicia a las plataformas de comercio electrónico AliExpress y Joom por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, tras la polémica con Shein por hechos similares, anunciaron este miércoles las autoridades.

El gobierno denunció semanas atrás a la plataforma asiática Shein, y la audiencia de urgencia sobre su voluntad de suspenderla en Francia se celebrará este miércoles ante un tribunal de París. La decisión se espera dentro de varios días.

"Habrá una denuncia judicial contra estas dos plataformas por parte del Estado, ya que también venden muñecas pedopornográficas", dijo en la televisión TF1 el ministro de Comercio, Serge Papin, en referencia a AliExpress y Joom.

Precisamente, Francia llevará el caso ante la justicia civil, lo que le permite presentar oficialmente ante un juez un conflicto entre dos partes y notificar a la parte demandada que se ha iniciado un procedimiento judicial en su contra.

"Es una lucha que busca proteger a los consumidores, que también busca proteger a los niños y adolescentes", explicó Papin.

El ministro ya había anunciado a mediados de noviembre que el gobierno señalaría a la justicia las plataformas AliExpress y Joom, así como a eBay, Temu y Wish, por la venta de productos ilegales.

AliExpress aseguró que "los anuncios incriminados han sido retirados".

La plataforma de comercio en línea AliExpress es propiedad del gigante tecnológico chino Alibaba, mientras que Joom es una plataforma rusa fundada en 2016.

Respecto a la audiencia sobre Shein, el gobierno pedirá su suspensión durante tres meses como mínimo hasta que la empresa cumpla un determinado número de condiciones.

Papin deseó en este sentido que la plataforma "demuestre" que lo que pondrá a la venta "respeta" los códigos de consumo de Francia.

mvn/tjc/avl