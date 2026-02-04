Francia: Desconocen fecha del retorno de Pogba

Pogba, campeón mundial con Francia en Rusia 2018, quedó al margen de la convocatoria del Mónaco para el repechaje contra París Saint-Germain por un boleto a octavos de final de la Champions League.

Tras quedar libre de Juventus a finales de junio luego de cumplir una sanción de 18 meses por dopaje, Pogba sufrió una serie de lesiones que le han impedido volver al plantel del Mónaco, que marcha décimo en la Ligue 1 liderada por PSG.

De hecho, Pogba sólo ha jugado 30 minutos con Mónaco en tres partidos de la Ligue 1, pero a mediados de diciembre se lesionó el gemelo izquierdo y no ha vuelto a entrenarse desde entonces.

"No hay una respuesta clara a la pregunta de cuándo podrá volver. Como con cualquier lesión, el primer paso será volver al campo y luego continuar entrenándose para recuperar la forma física necesaria para jugar. Todo el equipo médico está enfocado en encontrar soluciones", aseguró Scuro sobre Pogba. (ANSA).