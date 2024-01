Francia "no tiene 'mercenarios'" en Ucrania, afirmó este jueves el ministerio francés de Relaciones Exteriores, después que Rusia asegurara haber atacado el martes un edificio que albergaba "mercenarios franceses" en Járkov.

"Francia no tiene 'mercenarios' en Ucrania ni en ningún otro lugar, a diferencia de otros. Esto no es más que otra burda manipulación rusa. No debemos darle más importancia que a las anteriores o a las que seguramente vendrán", agregó.

Rusia reivindicó el miércoles un ataque la víspera contra un edificio en el que estaban desplegados "mercenarios franceses" en Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, donde las autoridades locales anunciaron un balance de 17 civiles heridos.

"El ministerio ruso de Defensa afirma que mataron 'mercenarios franceses', pero en realidad atacaron infraestructuras energéticas y médicas", aseguró la oenegé All Eyes on Wagner en su cuenta en la red social X.

Las acusaciones rusas llegaron tras el anuncio por el presidente francés Emmanuel Macron el martes que Francia suministraría a Kiev otros 40 misiles SCALP y que firmaría un acuerdo de seguridad con Ucrania, país al que viajaría en febrero.

