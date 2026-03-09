Francia desplegará casi 12 buques de guerra y evalúa misión en Ormuz: macron

Por Michele Kambas y John Irish

PAFOS, Chipre, 9 mar (Reuters) - Francia desplegará cerca de 12 buques de guerra, incluido su grupo de ataque con portaaviones, en el Mediterráneo, el Mar Rojo y, posiblemente, el estrecho de Ormuz, como parte del apoyo defensivo a los aliados amenazados por el conflicto en Oriente Medio.

En declaraciones realizadas en Chipre antes de visitar el portaaviones Charles de Gaulle, que llegó este fin de semana al Mediterráneo oriental, el presidente Emmanuel Macron trató de tranquilizar a su homólogo chipriota después de que la semana pasada se interceptaron drones que se dirigían hacia la isla.

"Cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa", afirmó Macron tras reunirse con el presidente Nikos Christodoulides y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en Pafos.

Los países europeos han quedado en gran medida al margen según se intensifica el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha afectado a los estados árabes del golfo Pérsico y ha arrastrado al Líbano a la línea de fuego después de que el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, atacó Israel.

No obstante, con las rutas marítimas en Oriente Medio afectadas y el precio del petróleo superando los US$100 por barril, las potencias europeas se enfrentan al problema de cómo defender sus intereses.

"Nuestro objetivo es mantener una postura estrictamente defensiva, apoyando a todos los países atacados por Irán en su represalia, para garantizar nuestra credibilidad y contribuir a la distensión regional. En última instancia, nuestro objetivo es garantizar la libertad de navegación y la seguridad marítima", señaló Macron.

Macron, cuya armada ya proporciona un buque de guerra a esa misión, dijo que subirán a dos, pero que, en total, Francia desplegará ocho embarcaciones, el grupo de portaaviones y dos portahelicópteros en la región. En última instancia, eso podría incluir el estrecho de Ormuz para apoyar a los buques comerciales, indicó.

"Estamos en proceso de establecer una misión puramente defensiva, puramente de escolta (...) cuyo objetivo sea permitir, tan pronto como sea posible tras el fin de la fase más intensa del conflicto, la escolta de buques portacontenedores y petroleros para reabrir gradualmente el estrecho de Ormuz", comentó Macron, sin dar más detalles.

(Reporte adicional de Gianluca Lo Nostro, Renee Maltezou y Eleftherios Papadimas; editado en español por Jorge Ollero y Carlos Serrano)