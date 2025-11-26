Francia detiene a cuatro personas, dos de ellas rusas, sospechosas de espionaje

PARÍS, 26 nov (Reuters) - La policía francesa ha detenido a cuatro personas, dos de ellas de nacionalidad rusa, sospechosas de espiar para una potencia extranjera, según informó el miércoles la fiscalía de París.

La fiscalía identificó a una de las personas como Anna N., de nacionalidad francesa y rusa, que estaba bajo vigilancia de la agencia francesa de inteligencia interior DGSI desde enero por sospechar que recopilaba información de inteligencia.

"En particular, se sospechaba que se había puesto en contacto con ejecutivos de varias empresas francesas para obtener información relacionada con intereses económicos franceses", dijo la fiscalía en un comunicado enviado por correo electrónico.

La fiscalía no identificó el país para el que las cuatro personas son sospechosas de espiar.

Las otras personas fueron identificadas como Vincent P y Bernard F, nacidos en Francia, y Vyacheslav P, de nacionalidad rusa.

Según la fiscalía, Anna N. fundó SOS Dombás, una asociación con sede en Francia que dice en su página web que hace campaña para estrechar los lazos entre Europa y Rusia, y el fin de los envíos de armas a Ucrania. A menudo exhibe carteles de campaña en lugares públicos.

Anna se enfrenta a penas de hasta 45 años de cárcel y €600.000 (US$694.500) de multa por cargos que van desde complicidad para dañar sitios del patrimonio histórico, delincuencia organizada, espionaje y recopilación de información para una potencia extranjera.

Los demás también se enfrentan a penas de cárcel y multas por cargos similares.

Reuters no pudo ponerse en contacto de inmediato con SOS Dombás para obtener comentarios.

(Información de Alessandro Parodi; edición de Richard Lough y Sharon Singleton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)