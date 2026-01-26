Francia detiene a dos activistas británicos por campaña antimigrantes

Las autoridades francesas detuvieron a dos británicos sospechosos de haber viajado al norte de Francia para participar en una protesta ultraderechista contra los migrantes, indicó a AFP este lunes la prefectura y la fiscalía

Desde 2018, el Canal de la Mancha es una ruta migratoria en la que miles de personas arriesgan sus vidas para alcanzar las costas del Reino Unido de forma irregular desde el norte de Francia, en pos de una vida mejor. En 2025, 41.472 lo lograron

Sin embargo, la situación puso bajo presión el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, que enfrenta la progresión del partido antiinmigración Reform UK, y en las últimas semanas activistas ultraderechistas llevaron sus acciones incluso a Francia

Los dos detenidos emitieron videos en directo desde la costa francesa y fueron detenidos el domingo por la noche cerca de la ciudad de Calais, indicó el prefecto local, François-Xavier Lauch

Ambos se encuentran detenidos por incitación al odio y por participar en un grupo con el objetivo de preparar actos de violencia, señaló la fiscal de Boulogne-sur-Mer, Cécile Gressier

Se trata de las primeras detenciones en Francia de activistas británicos de extrema derecha por estos motivos, agregó Gressier, precisando que no se les acusa de violencia contra personas

Estos hombres no figuran entre los diez activistas a los que el ministerio del Interior francés prohibió la entrada a mediados de enero por "acciones violentas" contra los migrantes en el norte de Francia

Ambos, de 35 y 53 años, estaban difundiendo en directo en un canal de YouTube contenido susceptible de incitar al odio, según fuentes policiales

La inmigración se ha convertido en un tema central de la política tanto en Francia como en el Reino Unido, donde el gobierno intenta frenar la llegada de migrantes en situación irregular

Las autoridades francesas prohibieron una manifestación antimigrantes llamada "Overlord", impulsada por el activista británico de ultraderecha Daniel Thomas que denuncia la supuesta incapacidad de Francia para detener las travesías ilegales de migrantes

Pese a la prohibición, Thomas publicó el sábado fotos y videos que, según él, fueron tomados ese mismo día en playas francesas. Aparece rodeado de una docena de hombres, todos vestidos de oscuro y enarbolando banderas británicas