Francia detuvo la venta de antenas terrestres de Eutelsat, según el ministro de Finanzas

Por Gianluca Lo Nostro y Louise Rasmussen

PARÍS, 30 ene (Reuters) - El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, bloqueó esta semana la venta de las antenas terrestres de Eutelsat, según dijo el viernes, alegando motivos de seguridad nacional relacionados con el operador de satélites, principal competidor europeo de Starlink, la empresa de Elon Musk.

"Estas antenas se utilizan tanto para comunicaciones civiles como militares. Eutelsat es el único competidor europeo de Starlink. Es claramente un activo estratégico. Por eso dije que no", dijo Lescure a la cadena de televisión TF1. Eutelsat, cuyas acciones cayeron un 5% en las primeras operaciones bursátiles en París, tiene su sede en Francia y el Gobierno francés es su mayor accionista, con una participación del 29,6%. El jueves, la empresa anunció que no seguiría adelante con la venta prevista de su infraestructura terrestre pasiva a la empresa sueca de capital riesgo EQT. Se esperaba que el acuerdo, anunciado inicialmente en 2024, generara unos ingresos netos de unos 550 millones de euros (656 millones de dólares). Aunque un portavoz de la empresa se negó a comentar las declaraciones de Lescure, Eutelsat afirmó que se beneficiaría de un aumento del 5% en los márgenes de beneficio durante los próximos tres años gracias al ahorro que supondría dejar de alquilar estos activos.

"Esta decisión está relacionada exclusivamente con la naturaleza crítica de esta actividad en términos de soberanía francesa y no tiene nada que ver con la calidad del inversor", escribió Lescure en Bluesky tras sus comentarios televisados.

Las antenas terrestres, que conectan los satélites con las redes terrestres, se consideran una infraestructura sensible debido a su doble uso en las comunicaciones civiles y militares.

Eutelsat presta servicios de satélite al ejército francés tras firmar el año pasado un contrato de 10 años por valor de 1.000 millones de euros.

Lescure también confirmó el papel del Gobierno en la venta de la empresa de defensa francesa LMB Aerospace a la estadounidense Loar Holdings.

El Estado conservará su "acción de oro", mientras que la producción seguirá en la región francesa de Corrèze, según dijo el ministro. Los esfuerzos por encontrar un comprador francés o europeo para la empresa no tuvieron éxito, añadió Lescure.

(1 dólar = 0,8380 euros)