Francia devuelve a Italia ángeles robados de iglesia

En esta imagen sin fecha, dos estatuas de ángeles en mármol. Un coleccionista británico de arte que compró un par de ángeles de mármol del siglo XVII en una tienda de antigüedades napolitana hace dos décadas devolvió los "putti" a la policía de arte italiana tras enterarse de que habían sido robados de una iglesia. (Carabinieri for the Protection of Cultural Heritage via AP)