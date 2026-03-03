Francia dice que colaborará con China para desescalar la guerra de Irán
PARÍS, 3 mar (Reuters) -
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, mantuvo el lunes una conversación telefónica con su homólogo chino, Wang Yi, en la que discutieron sobre la guerra de Irán, y ambos acordaron trabajar para reducir la tensión, según informó la oficina de Barrot en un comunicado.
Ambos ministros se comprometieron a buscar una solución política que garantice la seguridad colectiva y tenga en cuenta las aspiraciones del pueblo iraní, según el comunicado.
Barrot "reiteró la responsabilidad del régimen iraní en la actual escalada, tras haber atacado injustificadamente a varios países de la región", según el comunicado.
También criticó al régimen iraní por negarse a respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los programas nucleares, las actividades balísticas y el apoyo a grupos armados no estatales, y por rechazar las negociaciones multilaterales de buena fe.
Barrot reiteró que Francia no había participado en las acciones de Estados Unidos e Israel y que no tenía conocimiento previo de ellas. Los países "deben dar prioridad a las instituciones internacionales para resolver las disputas y, cuando sea necesario, al uso de la fuerza", añadió.
