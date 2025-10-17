Francia dice que el futuro del ganado peligra por la propagación del virus de dermatosis nodular contagiosa

PARÍS, 17 oct (Reuters) - La ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, dijo el viernes que el futuro de la ganadería está en peligro en su país, ya que la dermatosis nodular contagiosa (DNC) se está extendiendo por las explotaciones ganaderas por primera vez en Europa Occidental.

Esta semana se han detectado tres brotes del virus, que provoca ampollas y reduce la producción de leche, cerca de la frontera con España. La enfermedad no supone un riesgo para los seres humanos, pero a menudo provoca restricciones comerciales y graves pérdidas económicas.

El aumento de los brotes llevó a Francia a prohibir las exportaciones de ganado durante 15 días, según afirmó Genevard, de viaje por la región oriental del Jura, donde recientemente se detectó un primer caso.

"Nos encontramos en un momento crítico. Es esencial que mantengamos nuestros esfuerzos para proteger la cabaña ganadera francesa", declaró. "Afrontemos juntos el reto, como hemos hecho desde el pasado mes de junio, porque el futuro de la ganadería francesa está verdaderamente en juego".

Francia registró un fuerte descenso de los brotes a fines de agosto tras una campaña de vacunación masiva, pero los casos han vuelto a repuntar este mes, extendiéndose por el este y ahora por el suroeste.

Esta semana se han detectado casos en tres municipios de los Pirineos Orientales, en el suroeste de Francia: La Bastide, Oms y Valmanya, lo que ha motivado una campaña de vacunación obligatoria en los alrededores, según informó el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

Los pueblos afectados están próximos entre sí y a unos 30 kilómetros de la frontera española. A principios de esta semana, las autoridades locales sólo habían mencionado un único brote en la región.

"Podemos imaginar que existe un vínculo con España, pero seguimos investigando", declaró Genevard a la prensa.

(Reporte de Sybille de La Hamaide; editado en español por Carlos Serrano)