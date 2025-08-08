Francia dice que el plan israelí en Gaza puede llevar a "un bloqueo absoluto"
Francia condenó el viernes "en los términos más fuertes" el plan del gobierno israelí para Gaza,...
- 1 minuto de lectura'
Francia condenó el viernes "en los términos más fuertes" el plan del gobierno israelí para Gaza, y subrayó que puede llevar a "un bloqueo absoluto", según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El ministerio subraya "su firme oposición a cualquier proyecto de ocupación de la Franja de Gaza y el desplazamiento forzado de su población".
Esto cuando el ejército israelí se prepara a tomar el control de Ciudad de Gaza, la más importante del territorio palestino, para "vencer" a Hamás y garantizar la liberación de los rehenes.
La ocupación "integral" de Gaza "agravaría una situación ya catastrófica sin lograr la liberación de los rehenes de Hamás, su desarme y su rendición", dijo por su parte el jefe de la diplomacia francesa Jean-Noël Barrot, en un mensaje enviado por X.
