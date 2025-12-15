Francia dice que enfermedad del ganado está bajo control mientras continúan protestas en granjas

PARÍS, 15 dic (Reuters) - Francia dijo el lunes que la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado vacuno está bajo control en el país, incluso cuando los ganaderos continúan una segunda semana de protestas contra la gestión del virus por parte del gobierno, bloqueando carreteras con tractores y vertiendo estiércol.

La dermatosis nodular contagiosa es un virus transmitido por insectos que afecta al ganado vacuno y a los búfalos, causándoles ampollas y reduciendo la producción de leche. Aunque no es perjudicial para el ser humano, suele provocar restricciones comerciales y graves pérdidas económicas.

Las normas francesas exigen el sacrificio de todo el rebaño cuando se detecta un brote, medida que algunos sindicatos consideran excesiva y cruel. "Hoy ya no tenemos ni un solo caso de dermatosis nodular contagiosa en Francia, por lo que la situación está bajo control", dijo la ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, a BFM TV. "Así que debemos mantener la esperanza de que podemos derrotar a esta enfermedad, y podemos hacerlo".

Genevard viajaba a Haute-Garonne, en el suroeste de Francia, para lanzar una campaña de vacunación de 1.000.000 de reses más en las regiones afectadas, además del 1.000.000 ya inoculado.

Hasta el 14 de diciembre se habían detectado 113 focos de dermatosis nodular contagiosa y se habían sacrificado 3.300 reses en Francia este año, lo que representa el 0,02% de la cabaña francesa, según el Ministerio.

Genevard, respaldada por el mayor sindicato agrario del país, FNSEA, afirma que la política de erradicación total es indispensable.

Si no se controla, la enfermedad podría acabar con 1,5 millones de reses, es decir, el 10% de la cabaña francesa, declaró a Le Parisien. (Reporte de Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)