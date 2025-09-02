Francia dice que Europa espera apoyo de EEUU sobre garantías de seguridad para Ucrania

Los aliados europeos de Ucrania están listos para contribuir con las garantías de seguridad para ese país una vez se logre un acuerdo de paz con Rusia, y esperan el apoyo de Estados Unidos, dijo el martes la oficina del presidente francés Emmanuel Macron.

Un funcionario de la presidencia de Francia dijo que el gobierno "está listo" para dar las garantías y que los europeos esperan obtener "el apoyo de los estadounidenses para garantizar la seguridad de Ucrania".

Las declaraciones surgen antes de una reunión prevista para el jueves en París entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y sus aliados europeos.

"A nivel político, el mensaje esencial que se transmitirá el jueves es, teniendo en cuenta el avance de los trabajos de hoy, que no solo somos voluntarios y capaces, sino que estamos listos. Ese es el mensaje clave", destacó un asesor del presidente Emmanuel Macron.

"Lo que buscamos el jueves es la confirmación de que este esquema de la 'Coalición de Voluntarios' cuenta con el apoyo de los estadounidenses para garantizar la seguridad de Ucrania", agregó.

La Coalición de Voluntarios reúne a unos 30 países, principalmente europeos, dispuestos a apoyar al ejército ucraniano e incluso a desplegar soldados en Ucrania una vez que se haya alcanzado un alto el fuego, para disuadir a Rusia de cualquier nueva agresión.

El presidente francés y el primer ministro británico Keir Starmer copresidirán esta reunión, que se llevará a cabo de forma presencial y también por videoconferencia.

El presidente Zelenski, quien estará presente en el Elíseo, se reunirá previamente el miércoles por la noche con Emmanuel Macron en París.

El presidente Donald Trump mencionó la concesión de garantías de seguridad estadounidenses durante una reunión con seis líderes de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el 18 de agosto en la Casa Blanca, sin entrar en detalles sobre cuáles.

Esta "red de seguridad" podría ejecutarse de diferentes formas: inteligencia, apoyo logístico, comunicaciones, ya que el presidente estadounidense excluyó el envío de tropas estadounidenses sobre el terreno.

Trump también ha intentado, por ahora sin éxito, organizar una cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, tras desplegar la alfombra roja al líder del Kremlin el 15 de agosto en Alaska.

