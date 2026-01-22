Francia dice que la aplicación provisional del tratado con el Mercosur sería "una violación democrática"

Francia consideraría "una violación democrática" que el Ejecutivo de la Unión Europea aplicara provisionalmente el tratado de libre comercio con Mercosur, a pesar de que el Parlamento Europeo ha solicitado a la justicia europea que lo examine.

Si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "llegara a imponer por la fuerza una aplicación provisional, eso constituiría, en el estado actual y en consideración al voto que tuvo lugar ayer [miércoles] en Estrasburgo, una forma de violación democrática. No imagino que eso pueda ocurrir", declaró el jueves la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, al medio Europa1/Cnews.

Antes de la decisión de la justicia europea, la Comisión puede aplicar en teoría el tratado de forma provisional. Sin embargo Bruselas subraya que no ha tomado una decisión al respeto.

El Parlamento Europeo remitió este miércoles a la justicia del bloque el acuerdo firmado por la UE con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), una decisión que puede frenar la creación de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

En principio, la decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado.