Francia dice que la operación militar para capturar a Maduro va contra el derecho internacional

PARÍS, 3 ene (Reuters) -

La operación militar de Estados Unidos que desembocó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue contraria a los principios del derecho internacional, declaró el sábado el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot.

"La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no recurrir a la fuerza, que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede ser impuesta desde el exterior y que sólo los propios pueblos soberanos pueden decidir su futuro", escribió Barrot en la red social X.

(Reporte de Sudip Kar-Gupta; editado en español por Carlos Serrano)