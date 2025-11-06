Francia dice que la UE debe investigar a Shein por muñecas sexuales y armas

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autor)

Por Helen Reid

PARÍS, 6 nov (Reuters) -

Funcionarios del Gobierno francés dijeron el jueves que la Unión Europea debe tomar medidas contra Shein, afirmando que la empresa china de venta en línea infringe la normativa del bloque debido a la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil y armas prohibidas en su plataforma.

Francia tomó medidas en la víspera para prohibir a Shein por los productos ilícitos, lo que llevó a la empresa a suspender su plataforma en el país mientras revisa cómo operan en él los vendedores de terceros. Ya había paralizado la venta de muñecas sexuales en todo el mundo.

"Es evidente que la plataforma incumple las normas europeas", afirmó el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, en una entrevista a la emisora Franceinfo. "La Comisión Europea debe tomar medidas. No puede esperar más".

La página web de Shein en Francia seguía siendo visible el jueves, pero sólo mostraba su propia marca de ropa, por la que es más conocida, en lugar de la amplia gama de juguetes, artículos para el hogar y otros productos normalmente disponibles en su plataforma, que ha sido una fuente creciente de ingresos para la empresa.

Shein no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios el jueves.

Como parte de las medidas enérgicas contra Shein, los ministros franceses de Presupuesto y de la Pequeña Empresa visitaron el jueves el aeropuerto Charles de Gaulle de París, donde llegan millones de paquetes por vía aérea.

Allí anunciaron el bloqueo de 200.000 paquetes, que serán examinados por funcionarios de aduanas y el organismo nacional de defensa del consumidor.

Por su parte, el ministro de Economía, Roland Lescure, y su colega de Sociedad de la Información, Anne le Henanff, se dirigieron a última hora del miércoles a la comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen, para pedir a la Comisión Europea que investigue a Shein "sin demora".

"Francia alerta a la Comisión Europea y a todos los Estados miembros de estas graves infracciones dentro de sus fronteras, y espera que existan riesgos similares asociados a las actividades de esta plataforma en otros países de la Unión Europea", escribieron.

Un portavoz de la Comisión dijo que el brazo ejecutivo del bloque de los 27 se puso en contacto con Shein a raíz de la denuncia francesa. La infracción de la legislación comunitaria podría dar lugar a nuevas medidas de la Comisión, dijo el portavoz, pero añadió que la UE no tiene intención de suspender ninguna plataforma en el bloque.

(Reporte de Helen Reid en Londres, Tassilo Hummel, Dominique Vidalon y Gabriel Stargardter en París y Rene Wagner en Berlín; editado en español por María Bayarri y Carlos Serrano)