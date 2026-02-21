Francia dice que la UE tiene las herramientas para responder a Trump por aranceles, informa el FT

21 feb (Reuters) - Bruselas tiene las herramientas necesarias para responder a ‌Estados Unidos por ‌su ⁠última ronda de aranceles, dijo el sábado el ministro de Comercio francés, Nicolas ​Forissier, al ⁠Financial ⁠Times.

París estaba en conversaciones con sus homólogos ​de la UE y la Comisión Europea sobre ‌la decisión del presidente estadounidense ​Donald Trump de ​imponer un arancel global fijo del 10% después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que muchos de los aranceles que había impuesto a ​sus socios comerciales eran ilegales, dijo Forissier.

"Si fuera necesario, la ⁠UE dispone de los instrumentos adecuados", dijo Forissier al FT.

La ‌respuesta de la UE podría incluir opciones como el "bazuca comercial", un instrumento anticoerción (ACI, por su sigla en inglés) que podría afectar a las empresas tecnológicas estadounidenses, según el periódico, que cita a ‌funcionarios franceses.

El ACI tiene una amplia gama de competencias, ⁠desde el control de las exportaciones hasta ‌los aranceles sobre los servicios, pasando por ⁠la exclusión de las ⁠empresas estadounidenses de los contratos públicos de la UE, según el periódico.

También existe un paquete suspendido de aranceles de represalia sobre más de 90.000 millones de ‌euros (106.000 millones de dólares) ​en productos estadounidenses que podría aplicarse, añade el informe.

(1 dólar = 0,8489 euros) (Reporte de Ruchika Khanna en Bangalore; edición de ‌Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)