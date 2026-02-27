Francia dice que probable dron ruso contra uno de sus portaviones es una "provocación ridícula"

Francia aseguró el viernes que si el dron avistado esta semana cerca de un portaviones francés en Suecia resulta ser ruso sería una "provocación absurda".

Según Estocolmo, un dron "probablemente ruso" fue neutralizado el miércoles por el ejército sueco cerca del portaviones francés Charles de Gaulle cuando hacía escala en Malmö.

"Si efectivamente, como sugiere el ministro sueco de Defensa, este incidente tuviera un origen ruso, la única conclusión que podría sacar es que se trata de una provocación ridícula", declaró el viernes el ministro francés de Exteriores, Jean Noël Barrot, durante una rueda de prensa a bordo del portaviones.

El Kremlin calificó de absurda la idea de que el dron neutralizado fuera ruso.

El dron fue detectado el miércoles por un buque de la marina sueca en patrulla, a unos 13 kilómetros del Charles de Gaulle, en el estrecho de Öresund, cerca de la ciudad de Malmö (sur de Suecia), donde el buque insignia francés hizo escala antes de participar en varios ejercicios de la OTAN.

"Si se interpretan correctamente las declaraciones [de las autoridades suecas], es decir que el dron es ruso únicamente porque había un buque ruso cerca, entonces esa afirmación es totalmente absurda", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El ministro francés de Exteriores aseguró que el dron nunca representó una amenaza real.

"El dron fue neutralizado lejos del portaviones Charles de Gaulle y en ningún caso la seguridad del portaviones ni de su grupo fue amenazada", afirmó.

Las fuerzas armadas suecas precisaron el jueves que no se detectaron otros drones.

El grupo aeronaval francés de propulsión nuclear, formado por el portaaviones Charles de Gaulle y sus buques de escolta, hace escala por primera vez en el puerto de Malmö.

El mar Báltico, situado en las proximidades, es un escenario de rivalidad entre Rusia y los países de la Alianza Atlántica.