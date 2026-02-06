Francia dice que su lucha contra el grupo EI es "prioridad absoluta"

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo el jueves que mantener la lucha contra el grupo Estado Islámico (EI) es una "prioridad absoluta" para París, tras reunirse con su homólogo sirio en Damasco antes de su viaje al Kurdistán iraquí

Barrot realiza una gira por la región, mientras Francia reevalúa cómo hacer frente a los yihadistas después de que sus aliados kurdos en Siria, que custodiaban a militantes del EI detenidos, se vieran obligados a disolverse bajo la presión de Damasco

Barrot viajó más tarde el jueves a Irak y se espera que se dirija hacia Líbano el viernes, según su oficina

En la capital siria, se reunió con su homólogo Asad al Shaibani. Discutieron cómo prevenir un resurgimiento de los combatientes del EI, tras las retiradas de las fuerzas kurdas de extensas zonas en el norte de Siria

"Durante diez años, Francia ha luchado de manera implacable y sin piedad contra los terroristas del EI tanto en Irak como en Siria", dijo Barrot

"He venido a reafirmar esta prioridad absoluta para Francia", agregó

Hasta ahora, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, habían sido el principal aliado en el terreno de la coalición occidental contra los yihadistas, pero bajo la presión militar de Damasco se integrarán al ejército sirio

"Este recorrido surge de la convergencia de dos crisis", dijo una fuente diplomática francesa a la AFP, en referencia al viaje de Barrot

"Una que estalló muy recientemente en el noreste de Siria, con los choques entre las autoridades sirias en Damasco y las FDS, y la siempre presente amenaza de una escalada militar entre Estados Unidos e Irán", añadió

Las potencias occidentales ahora deben trabajar con el gobierno sirio para detener al EI, dijo la fuente

Pero "no existe la misma historia, los mismos reflejos desarrollados en conjunto ni los mismos lazos de confianza", aseguró, al aludir el pasado del presidente sirio Ahmed al Sharaa como yihadista